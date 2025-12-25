В Одесі 25 грудня діють екстрені відключення світла

Уранці четверга, 25 грудня, в Одесі ввели вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб не допустити перевантаження пошкодженого обладнання. Водночас ситуація в місті залишається контрольованою. Про це в телеграмі повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи. У місті діють пункти незламності, а також у посиленому режимі працюють комунальні та аварійні служби.

Окрім того, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

«Унаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський анонсував намір посилити ППО Одещини, а також змінити керівництво ПК «Південь». Це рішення він ухвалив на тлі посилення російських атак на регіон.