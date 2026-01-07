СБУ затримала фігурантку вночі біля паркану ТЕЦ

Служба безпеки України у середу, 7 січня, повідомила про затримання агентки ФСБ, яка встановила GPS-трекер для удару росіян по Кропивницькій ТЕЦ.

«Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ», – йдеться у повідомленні.

Дівчина мала встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою Росія планувала вдарити по енергооб’єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення. Проте співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігурантку вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий маячок.

Російська спецслужба втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Спочатку окупанти доручили їй тестове випробування, а саме зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури і надіслати їх ФСБ. Після цього вона отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.

Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з Росії на власну банківську картку, а сам пристрій замовила в інтернет-магазині.

Слідчі повідомили агентці про підозру за державну зраду. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 17 грудня військові контррозвідники СБУ викрили та затримали начальника медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ, який коригував російські удари по трьох областях.