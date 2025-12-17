Раніше медик агітував українців капітулювати перед Росією

Військові контррозвідники СБУ викрили та затримали начальника медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ, який коригував російські удари по трьох областях. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки в середу, 17 грудня.

За даними слідства, російська ФСБ використовувала зрадника для наведення ракетно-дронових атак по території Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Пріоритетними цілями ворога були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ.

Окрім цього, росіяни намагалися отримати від агента інформацію про розташування медичних складів і автопарків спецтранспорту Сил оборони, що постачає медпрепарати на передову.

Щоб виконати ці завдання, посадовець під виглядом службових поїздок відвідував військові частини та логістичні об’єкти на півночі країни. Перебуваючи на об’єктах, він позначав координати об’єктів на гугл-картах та передавав їх російській спецслужбі.

В обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли перевезти його до родичів в Росію.

За даними слідства, росіяни завербували посадовця через телеграм-канали, де він агітував українців капітулювати перед Росією.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного телефон і ноутбук, які використовувалися для зв’язку з російським куратором.