Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента

Служба безпеки України та Нацполіція у понеділок, 15 грудня, повідомили про затримання російського агента, який готував замах на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі.

«Служба безпеки та Національна поліція запобігли резонансному злочину у Запоріжжі. За результатами дій на випередження затримано агента РФ, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу України», – йдеться у повідомленні.

Агентом виявився 23-річний безробітний із Запоріжжя. Його росіяни завербували у телеграм-каналах з легкого заробітку. Спершу він виконав тестове завдання, після чого йому доручили підготувати ліквідацію високопосадовця.

Чоловік зібрав дані про посадовця оборонного заводу, графік його роботи та маршрути руху по місту. Також агент організував спостережний пост навпроти контрольно-пропускного пункту промислового об’єкта для стеження. Зокрема, він відзняв відео, коли співробітник заводу виходив через КПП. Після цього зловмисник приховано йшов «по п’ятах» чоловіка, щоб відстежити його домашню адресу.

Після завершення розвідвилазки агент звітував про свою роботу кураторові з Росії, додавши до повідомлення файли відеоспостереження. Потім він чекав від російського спецслужбіста подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера. Одночасно з цим він відстежував локації Сил оборони у Запоріжжі, які росіяни планували атакувати керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента, коли він проводив дорозвідку біля військового транспорту.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за державну зраду. Зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 грудня СБУ та Нацполіція затримали у Дарницькому районі Києва трьох чоловіків, підозрюваних у скоєнні подвійного теракту 11 грудня. Тоді внаслідок підриву двох саморобних вибухових пристроїв загинув нацгвардієць, двоє поліцейських, військовий та охоронець зазнали поранень.