ППО ліквідувала 244 повітряні цілі

У ніч на п’ятницю, 9 січня, російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Під час нічного нападу противника основний напрямок удару був зосереджений на Київщині. Повітряні сили зафіксували 278 повітряних цілей:

242 ударних БпЛА із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське, Донецьк,

13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400», райони пусків – Брянська область,

22 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря,

1 балістичну ракету середньої дальності із полігону «Капустин Яр».

За попередніми даними, протиповітряна оборона ліквідувала 244 повітряні цілі:

226 БпЛА

8 балістичних «Іскандер-М/С-400»

10 крилатих ракет «Калібр».

Було зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19 локаціях.

Нагадаємо, у Львові під час повітряної тривоги пізно ввечері в четвер, 8 січня, пролунала серія вибухів. Атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині. Повітряну тривогу оголосили через загрозу балістики з полігону «Капустин Яр». Ракета рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год.

Також у ніч на п’ятницю, 9 січня, російські військові масовано обстріляли Київ, у результаті чого загинули чотири людини.