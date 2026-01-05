Агентці загрожує до 10 років тюрми

СБУ спільно з Нацполіцією затримали 24-річну російську агентку, яка 4 січня скоїла підрив автомобіля військового в Києві. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 5 січня.

За даними правоохоронців, 24-річну безробітну завербували через телеграм-канали з легкого заробітку російські спецслужби. Жінка отримала інструкцію, як зробити саморобну вибухівку.

«Спорядивши вибухівку, жінка заклала її під авто українського військового, який прибув у відпустку до Києва з передової. Для фіксації теракту зловмисниця встановила поблизу «локації» приховану телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

4 січня фігурантка на замовлення росіян підірвала авто військовослужбовця в Оболонському районі Києва. Внаслідок підриву військовий та його знайома зазнали осколкових поранень та контузій. За даними правоохоронців, вибух прогримів, коли військовий відкрив багажник авто.

Російську агентку затримали в одному з ТРЦ Києва, де вона намагалася переховуватися після підриву авто. Під час обшуків у затриманої злочинниці виявили сім-картку з телефона, який знімав вибух, а також техніку, за допомогою якої жінка контактувала з російським куратором.

24-річній фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 ККУ (теракт). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.