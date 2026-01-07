Рецепти
Швидкі відбивні з сиром та квашеним огірком. Рецепт дня0
До теми
- Глазурована шинка до різдвяного столу. Рецепт дня ZAXID.NET
- Біф Веллінгтон. Рецепт дня ZAXID.NET
- Класичні деруни із хрумкою скоринкою. Рецепт дня ZAXID.NET
Відбивні з сиром та квашеним огірком – проста й поживна страва для щоденного меню. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і готується за мінімальний час, що робить його зручним варіантом для обіду або вечері. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Свинина
|7-8 шт.
|Олія
|2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Чорний перець
|за смаком
|Приправа до м’яса
|1 ч. л.
|Майонез/йогурт з гірчицею або сметана з кетчупом
|2–3 ст. л.
|Квашений огірок
|1 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Сир Моцарела
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Деко змастіть олією.
Крок 2
Викладіть відбите м’ясо, посоліть, поперчіть і приправте з обох сторін.
Крок 3
Зверху рівномірно нанесіть сітку з обраної соусної суміші.
Крок 4
Викладіть тонко нарізаний квашений огірок, потім додайте цибулю.
Крок 5
Посипте відбивні тертою моцарелою.
Крок 6
Запікайте у розігрітій до 180 °C духовці близько 35 хвилин до утворення рум’яної скоринки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
Біф Веллінгтон. Рецепт дня ZAXID.NET