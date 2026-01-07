Відбивні з сиром та квашеним огірком – проста й поживна страва для щоденного меню. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і готується за мінімальний час, що робить його зручним варіантом для обіду або вечері. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Свинина 7-8 шт. Олія 2 ст. л. Сіль за смаком Чорний перець за смаком Приправа до м’яса 1 ч. л. Майонез/йогурт з гірчицею або сметана з кетчупом 2–3 ст. л. Квашений огірок 1 шт. Цибуля 1 шт. Сир Моцарела 100 г Спосіб приготування: Крок 1 Деко змастіть олією. Крок 2 Викладіть відбите м’ясо, посоліть, поперчіть і приправте з обох сторін. Крок 3 Зверху рівномірно нанесіть сітку з обраної соусної суміші. Крок 4 Викладіть тонко нарізаний квашений огірок, потім додайте цибулю. Крок 5 Посипте відбивні тертою моцарелою. Крок 6 Запікайте у розігрітій до 180 °C духовці близько 35 хвилин до утворення рум’яної скоринки.