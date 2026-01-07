Дзвіницю храму вдалося врятувати

У ніч на 7 січня у селі Івашковиця Хустського району загорілася будівля Свято-Михайлівської церкви. Вогонь знищив частину покрівлі, меблі та іконостас храму.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про загоряння церкви надійшло до служби порятунку опівночі. Священник готувався до вечірнього богослужіння і побачив в дим під куполом храму, згодом вогонь охопив усю споруду.

«Чоловік одразу викликав пожежників і почав виносити майно. На допомогу прийшли місцеві жителі, які разом зі священником намагалися стримати полум’я за допомогою підручних засобів і відер з водою. Однак їхні зусилля виявилися марними – вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями церкви», – розповіли в ДСНС.

Пожежу, площею 80 м², гасили 16 рятувальників з Іршави, Мукачева та Хуста, ліквідувавши її о 2:33. Вогонь знищив частину покрівлі, меблі та іконостас. Дзвіницю храму, розташовану поруч, вдалося врятувати.

Зазначимо, церква святого Михайла в Івашковиці, зведена у 1658 році, є пам’яткою архітектури національного значення. У храмі проводять богослужіння священники УПЦ МП.