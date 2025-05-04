Україна може отримати понад 1,8 млн боєприпасів

Україна до кінця 2025 року може отримати 1,8 млн артилерійських боєприпасів в межах «чеської ініціативи». Про це повідомив у неділю, 4 травня, президент України Володимир Зеленський.

Під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі Володимир Зеленський розповів, що Чехія сильно допомогла Україні зі снарядами для артилерії в межах власної ініціативи. За його словами, Україна розраховує на таку ж плідну співпрацю в постачанні боєприпасів.

«Ми обговорювали – 1,8 млн снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення», – повідомив Володимир Зеленський.

Український президент також анонсував зустрічі з оборонними компаніями Чехії та повідомив, що українська сторона «готує конкретику». Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Чехія обговорюють можливість створення навчальних центрів для українських пілотів F-16.

Наразі до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів долучилися 15 країн, які зобов’язалися поставити до України до кінця 2024 року 500 тис. 155-мм снарядів. Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна та Чехія налагодять спільне виробництво артилерійських боєприпасів 155 мм калібру – згідно з домовленостями, виробництво снарядів розпочнеться уже 2025 року. Планують, що до 2026 року обсяг перевищить 300 тис. снарядів на рік.