Орест Чорний помер за 23 дні після мобілізації

Під час військових навчань у Чернівецькій області помер 46-річний львівський священник Орест Чорний. Про це повідомила Церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Зазначається, що отець 20 років служив і у трьох парафіях УГКЦ у Львові. 6 листопада 2025 року він відспівав останню, після чого його мобілізували до 82‑ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Орест Чорний помер 29 листопада у Чернівецькій області, де проходив військові навчання. Поховають отця в суботу, 13 грудня, на Голосківському кладовищі.

Додамо, що Орест Чорний народився у Львові у родині священників. Після закінчення 10-річної школи вступив до Монастиря Редемптористів. Навчався у Львівській богословській академії, де отримав диплом богослова.

Додамо, що ані Львівський ТЦК, ані Чернівецький про інцидент офіційно не повідомляли. Причину смерті священника не розголошують.