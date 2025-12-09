Це вже другий напад на військових на Львівщині за тиждень

У вівторок, 9 грудня, на Львівщині стався ще один напад на військовослужбовця з групи оповіщення ТЦК. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Оперативне командування «Захід».

«Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток». Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії», – йдеться в повідомленні. Де саме стався інцидент ОК «Захід» не повідомляє.

Зазначається, що група оповіщення ТЦК працювала в супроводі поліцейського і діяла відповідно до законодавства.

Це вже другий напад на військовослужбовців ТЦК в області за тиждень. Як повідомляв ZAXID.NET, 3 грудня, під час перевірки документів 30-річний львів’янин вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка. Від отриманих травм військовий помер у реанімації, нападника затримали. В ОК «Захід» наголошують, що такі випадки перетворюються на тривожну тенденцію.

«У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство. Ці дії несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців і працівників поліції, які працюють у межах своїх повноважень під час правового режиму воєнного стану», – зазначають в ОК «Захід».

В ОК «Захід» закликають громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців та усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю.

«Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною. Українська армія не може ефективно воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога і проти безвідповідальності тих, хто дозволяє собі зневажати закон та ставити під загрозу життя військовослужбовців», – додають військові.

Нагадаємо, смертельний напад на Юрія Бондаренка стався а перехресті вул. Єфремова–Японська у Львові. У п’ятницю, 5 грудня, Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 30-річному місцевому мешканцю Григорію Кедруку, підозрюваному у вбивстві ветерана Юрія Бондаренка, у вигляді тримання під вартою без права на заставу. У залі суду Григорій Кедрук розповів свою версію події та визнав, що вчинив вбивство.