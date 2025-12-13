Невеликі посилки обкладатимуть митос у ЄС

У Євросоюзі з 1 липня 2026 року запровадили мито розміром 3 євро на невеликі посилки вартістю менш як 150 євро. Передусім ідеться про посилки, які надходять до ЄС через електронну комерцію (переважно з Китаю)

Як ідеться на сайті Європейської Ради, такий крок зумовлений тим, що ввезення таких посилок без сплати мита призводить до недобросовісної конкуренції для продавців ЄС, ризиків для здоров'я та безпеки споживачів, високого рівня шахрайства та екологічних проблем.

Мито будуть застосовувати до всіх товарів, які надходять до ЄС від продавців, які не є резидентами ЄС, але зареєстровані в системі єдиного вікна для імпорту (IOSS) для цілей сплати податку на додану вартість. Передбачають, що цей механізм охопить 93% усіх потоків електронної комерції до Євросоюзу.

Таке рішення тимчасове і працюватиме до набрання чинності угоди про постійне рішення щодо повного скасування порогу звільнення від митних зборів. Після цього всі товари вартістю до 150 євро матимуть право на сплату мита за звичайними тарифами ЄС для окремих товарів.