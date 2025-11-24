Акциз на солодкі води не вводитимуть наразі

Запровадження акцизу на солодкі напої в Україні планують відтермінувати. Міжнародний валютний фонд наразі не наполягає на відповідному рішенні, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у МВФ розуміють ризик тінізації бізнесу у разі підвищення податків на популярні споживчі товари.

Що відомо про податок на солодкі напої

Новий акцизний податок має охопити широкий спектр напоїв. Ключовим є наявність доданого цукру чи підсолоджувачів. Зокрема, під податок підпадають:

газовані води з цукром, як от Cola, Fanta, Sprite;

солодкі негазовані напої (холодні чаї, деякі соки);

енергетики;

мінеральні води з доданим цукром;

квас промислового виробництва з цукром.

Ставки податків ще обговорюють, та одна з пропозицій передбачає 0,1 євро за 1 літр напою (орієнтовно 5 грн). При цьому на час воєнного стану діятиме пільгова ставка.

Довідково. Існують два законопроєкти про податок на солодкі газовані напої: №9032 та №9032-1. Їх внесли на розгляд у Верховну Раду рік тому, але з того часу жодного прогресу щодо їх ухвалення не відбулось.

Чому вводять податок на солодкі напої?

Уряд пояснює введення податку на солодкі напої турботою про здоровʼя українців, адже надмірне споживання цукру повʼязане з різними захворюваннями. Мовляв, що якщо солодкі напої будуть дорожчими, люди купуватимуть їх менше. Також новий податок має принести до бюджету додаткові 7,5 млрд грн на рік. Зрештою є ще один фактор – відповідність європейському законодавству, адже у багатьох країнах Європи подібні податки вже діють.