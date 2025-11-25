Можливість оподаткування посилок з-за кордону активно обговорюють

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук пояснив логіку можливого запровадження оподаткування посилок із-за кордону вартістю до 150 євро та наголосив, що Нацбанк не є ініціатором цієї ідеї. В інтерв’ю подкасту «Що з економікою?» він зауважив, що у воєнний час Україна має шукати додаткові способи зменшення дефіциту бюджету, не лише опиратись на допомогу партнерів, а й залучати власні ресурси для фінансування пріоритетних витрат.

Серед таких можливих інструментів і обговорюється оподаткування невеликих закордонних посилок. Тема набула розголосу через те, що її згадали в інфляційному звіті НБУ, після чого в публічному просторі з’явилися припущення, що регулятор нібито підтримує запровадження додаткового збору. Ніколайчук пояснив, що мета була інша: вказати на причини високого дефіциту поточного рахунку та можливі шляхи роботи з ним. Зокрема, НБУ бачить потенційні інструменти в митній політиці, які дозволили б зменшити непріоритетний імпорт.

Водночас Ніколайчук наголосив, що запровадження податку на посилки не вирішить проблему платіжного балансу, але може частково допомогти. Ідея ж обговорюється урядом ще з початку року і не була ініційована Нацбанком.