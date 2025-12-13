Внаслідок атаки є пошкодження у низці регіонів

Внаслідок масованої нічної атаки росіян в Україні залишилися без світла мільйон абонентів. Про це повідомив у суботу, 13 грудня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За даними президента України Володимира Зеленського, окупанти атакували Україну понад 450 дронами та 30 ракетами різних типів. Основним напрямком став південь України, зокрема Одещина та Миколаївщина.

«Цієї ночі ворог завдав болючих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів», – повідомив Ігор Клименко.

У пресслужбі Міненерго повідомили, що росіяни атакували обʼєкти генерації, розподілу та передачі електроенергії на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Одещині та Миколаївщині. Внаслідок цього є знеструмлення у шістьох регіонах.

За даними Клименка, через загрозу повторних ударів у деяких регіонах рятувальники змушені припиняти гасіння вогню.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на Одещину. Внаслідок цього є пошкодження на обʼєктах енергетики та підприємствах в області, чотири людини постраждали.

Також під удар потрапила Миколаївщина – там внаслідок атаки постраждали щонайменше пʼятеро людей. 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина госпіталізовані у стані середньої тяжкості.