Внаслідок російської атаки зайнялися пожежі

У ніч на суботу, 13 грудня, російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Одеську область. Вона стала однією з наймасованіших повітряних атак на регіон з початку війни, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про рух дронів та ракет на Одещину у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько півночі 13 грудня. Військові повідомили про ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети, які рухалися в напрямку області.

Згодом в Одеській області лунали вибухи. За даними Кіпера, внаслідок масованої атаки виникли пожежі, пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, промислові обʼєкти та цивільна енергетична інфраструктура. Внаслідок обстрілу у кількох районах області перебої зі світлом.

«Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними ДСНС, через російську атаку на Одещину постраждали щонайменше четверо людей. Інформація про загиблих не надходила.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста. Роботу трамваїв та тролейбусів в Одесі тимчасово призупинили.

Станом на 09:00 13 грудня російська атака на Одеську область триває.