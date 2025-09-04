Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Тетяні Крупі

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Посадовиця може вийти на волю під заставу у розмірі 20 млн грн. Про це повідомили 4 вересня у ВАКС.

Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, востаннє – до 56 млн грн. Проте у четвер, 4 вересня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.

У пресслужбі ВАКС повідомили, що в разі внесення застави Тетяна Крупа буде зобов’язана:

прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду;

не залишати Хмельницький без дозволу;

не спілкуватися з працівниками МСЕК щодо кримінального провадження;

повідомляти слідчого, суд чи прокурора про зміну місця проживання;

здати закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїхати за кордон.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Вона намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Після викриття Тетяни Крупи генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд оголосив про ліквідацію МСЕК.

На початку квітня 2025 року польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, посадовиця та її сім'я з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. НАБУ встановило, що упродовж 2022-2024 років Тетяна Крупа та її сімʼя вивезли за кордон понад 2,9 млн доларів та 476 тис. євро.

