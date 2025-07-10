Тетяна Крупа перебуває в СІЗО з жовтня 2024 року

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі, підозрюваній у незаконному збагаченні, повідомили 10 липня у ВАКС. Щоправда, посадовиці всьоме зменшили розмір застави.

Тетяні Крупі продовжили строк тримання під вартою до 7 вересня 2025 року. Крім того, експосадовиці визначили нову суму застави – 56 млн грн замість 112 млн грн.

Зазначимо, що після затримання у жовтні 2024 року ексголові Хмельницької МСЕК обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 млн грн. Втім, вже у листопаді заставу зменшили до 300 млн грн, потім – до 280 млн грн, у лютому 2025 року – до 260 млн грн, у березні – до 230 млн грн, згодом – до 130 млн грн, а в травні – до 122 млн грн.

У пресслужбі ВАКС повідомили, що в разі внесення застави Крупа буде зобов’язана:

прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду;

не залишати Хмельницький без дозволу;

не спілкуватися з працівниками МСЕК щодо кримінального провадження;

повідомляти слідчого, суд чи прокурора про зміну місця проживання;

здати закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїхати за кордон.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Вона намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Після викриття Тетяни Крупи генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд оголосив про ліквідацію МСЕК.

На початку квітня 2025 року польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, посадовиця та її сім'я з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. НАБУ встановило, що упродовж 2022-2024 років Тетяна Крупа та її сімʼя вивезли за кордон понад 2,9 млн доларів та 476 тис. євро.