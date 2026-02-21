На початку вересня 2025 року Тетяна Крупа вийшла з СІЗО

Колишня керівниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа вдруге з початку 2026 року подала декларацію за 2024 рік. Першу вона подала в січні, а 17 лютого подала виправлену версію, у якій значно збільшилися вказані суми щодо її чоловіка Володимира Крупи. Про це повідомило «Суспільне», у пʼятницю, 20 лютого.

Головна зміна в декларації Тетяни Крупи стосується грошей її чоловіка – Володимира Крупи. Після виправлення його грошові активи зросли на 59 млн грн.

У січневій декларації було вказано, що грошові активи Володимира Крупи становлять 158,356 млн грн.

У лютневій – вже 217, 3 млн грн. Різниця – 58,9 млн грн.

У виправленій декларації зазначено, що чоловік має:

На банківських рахунках:

2,5 млн грн,

22 тис. євро,

230 тис. доларів,

3,4 тис. злотих.

Готівкою:

789 тис. доларів.

Окремо вказані гроші, які вилучила поліція:

3,7 млн доларів,

135 тис. євро,

майже 1,2 млн грн.

У січневій декларації суми на рахунках були меншими, а також відрізнялася сума готівки у доларах.

Після виправлення збільшилася і сума доходу Володимира Крупи від підприємницької діяльності:

у січні було вказано 105 тис. грн,

у лютому – 210 тис. грн.

Також у новій декларації з’явився додатковий дохід – 77 тис. грн відсотків від «Комінбанку».

Водночас в обох деклараціях вказані однакові інші доходи чоловіка, зокрема:

понад 3,3 млн грн – за електроенергію з альтернативних джерел,

понад 200 тис. грн – від здачі майна в оренду,

261 тис. грн пенсії,

понад 640 тис. грн дивідендів від ТОВ «Солар-Інвест»,

600 тис. грн – за виконання умов договору з цим підприємством.

Доходи самої Тетяни Крупи

У деклараціях вона зазначила:

298 тис. грн зарплати у Хмельницькій обласній МСЕК,

55 тис. грн – за сумісництвом у лікарні,

47 тис. грн – від оренди,

809 тис. грн – за електроенергію з альтернативних джерел,

175 тис. грн пенсії,

641 тис. грн дивідендів від ТОВ «Солар-Інвест».

Також вона вказала готівку, вилучену правоохоронцями:

93 тис. доларів та 2 тис. євро.

Крім того, зазначила попередню оплату у 595 тис. доларів.

Нерухомість

У деклараціях за січень і лютий перелік нерухомості не змінився.

Тетяна Крупа має:

гараж у Хмельницькому,

три житлові будинки у Хмельницькій області,

15 земельних ділянок у різних населених пунктах області.

Володимир Крупа задекларував:

три квартири у Хмельницькому,

два гаражі,

склад площею понад 1300 м²,

13 житлових будинків у Хмельницькій області,

28 земельних ділянок,

частку в ще одній земельній ділянці.

Також у власності Володимира Крупи два автомобілі Porsche Cayenne (2019 та 2024 років випуску). Тетяна Крупа задекларувала сережки Dior вартістю понад 700 тис. грн і годинник Rolex за 405 тис. грн. Згідно з декларацією, ці речі вилучила поліція.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Посадовицю посадили в СІЗО. Упродовж 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року її випустили під 20 млн грн застави.

Варто зауважити, що польські правоохоронці також відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, Крупа та члени її родини з 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року систематично вивозили до Польщі великі суми готівки. НАБУ встановило, що за цей період родина Крупи вивезла за кордон понад 2,9 млн доларів США та 476 тис. євро – навіть після оголошення підозри.