На початку вересня 2025 року Тетяна Крупа вийшла з СІЗО

Скандальна ексочільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа подала декларацію за 2024 рік, яку мала б заповнити навесні минулого року. Тоді вона перебувала під вартою у Київському СІЗО, поки їй не змінили запобіжний захід.

Згідно з декларацією від 18 січня, у 2024-му автопарк родини Крупи поповнився. Окрім Porsche Cayenne 2019 року випуску, який уже перебував у власності сім’ї, у декларації з’явився новий Porsche Cayenne вартістю 6,78 млн грн. Автомобіль оформлений на чоловіка ексчиновниці.

У документі також зазначено доходи подружжя за 2024 рік. Сама Тетяна Крупа задекларувала понад 2 млн грн річного доходу, тоді як її чоловік Володимир Крупа – понад 5,2 млн грн. Значні суми зберігаються і на банківських рахунках сім’ї. Подружжя задекларувало майже 3,9 млн грн, 230 тис. доларів, понад 52 тис. євро та 3,4 тис. польських злотих.

Окремо в декларації вказані коштовності та готівка, які правоохоронці раніше вилучили під час обшуків у квартирі та на робочому місці Крупи. Серед них – брендові сережки Dior з коштовним камінням вартістю понад 700 тис. грн, жіночий годинник Rolex ціною близько 405 тис. грн, а також готівка у розмірі 93 тис. доларів і 2 тис. євро.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Посадовицю посадили в СІЗО. Упродовж 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року їй дозволили вийти на волю під 20 млн грн застави.

Варто зауважити, що польські правоохоронці також відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, Крупа та члени її родини з 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року систематично вивозили до Польщі великі суми готівки. НАБУ встановило, що за цей період родина Крупи вивезла за кордон понад 2,9 млн доларів США та 476 тис. євро – навіть після оголошення підозри.