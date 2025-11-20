Прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу Тетяні Крупі

З ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи зняли електронний браслет, їй також дозволили зустрічатися з колишніми колегами. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 7 листопада.

Згідно з матеріалами судової справи, прокурор клопотав про продовження продовження Тетяні Крупі обмежень та запобіжного заходу ще на два місяці. Зокрема, йшлося про:

прибуття за викликом до слідчого, прокурора або суду;

заборону залишати Хмельницький без дозволу;

заборону спілкуватися з працівниками та колишніми працівниками Хмельницького обласного центру МСЕК, а також із людьми, які проходили там експертизу;

обовʼязок повідомляти про зміну місця проживання;

здачу закордонного паспорта та інших документів для виїзду з України;

носіння електронного браслету.

Прокурор наполягав, що існують ризики втечі, впливу на свідків або перешкоджання слідству. Однак суд лише частково задовольнив клопотання й залишив лише три обмеження:

не виїжджати за межі Хмельницької та Тернопільської областей без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати паспорт та інші документи, необхідні для виїзду за кордон.

Таким чином, 64-річній Тетяні Крупі повернули український паспорт та зняли електронний браслет, оскільки він «негативно впливає на стан її здоров’я». Обмеження діятимуть до 29 грудня.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування щодо колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні на понад 160 млн грн.

Під час обшуків у жовтні 2024 року вдома та на роботі в Крупи вилучили 6 млн доларів готівкою, а також 100 тис. доларів і підроблені документи в кабінеті. Після цього журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Крупа оформила інвалідність керівництву прокуратури Хмельницької області, через що прокурори незаконно отримали понад 54 млн грн виплат.

Крупу взяли під варту, і протягом 11 місяців їй сім разів зменшували розмір застави. Вийти на свободу вона змогла лише 4 вересня 2025 року, сплативши 20 млн грн.

Польські правоохоронці також розслідують відмивання коштів Крупою. За даними слідства, з травня 2022-го до жовтня 2024 року вона та члени її родини систематично вивозили до Польщі великі суми готівки. НАБУ встановило, що за цей час вони вивезли понад 2,9 млн доларів і 476 тис. євро – навіть після оголошення підозри.