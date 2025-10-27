На початку вересня 2025 року Тетяна Крупа вийшла з СІЗО

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні на понад 160 млн грн. Незабаром справу передадуть до суду, повідомила 27 жовтня пресслужба НАБУ.

За даними слідства, колишня очільниця Хмельницької МСЕК та депутатка обласної ради Тетяна Крупа у 2020-2024 роках могла незаконно збагатитися на близько 160 млн грн. До реалізації схеми, за версією детективів, вона залучила свого чоловіка та сина.

«Частину грошей посадовиця легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого – за сприяння чоловіка – вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках», – повідомили в антикорупційному бюро.

Нині сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого обвинувальний акт скерують до суду. Тетяні Крупі інкримінують:

незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України);

декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 ККУ),

відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ).

Посадовиці може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Посадовицю посадили в СІЗО. Протягом 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року їй дозволили вийти на волю під 20 млн грн застави.

Варто зауважити, що польські правоохоронці також відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, Крупа та члени її родини з 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року систематично вивозили до Польщі великі суми готівки. НАБУ встановило, що за цей період родина Крупи вивезла за кордон понад 2,9 млн доларів США та 476 тис. євро – навіть після оголошення підозри.