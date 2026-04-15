Дія братиме комісію за купівлю державних облігацій

Щоб купити державні облігації через застосунок «Дія», потрібно буде сплатити комісію – 0,2% від суми операції. Її запровадив «Укргазбанк», який відповідає за технічну обробку платежів. Про це повідомила пресслужба банку 15 квітня.

Сума комісії відображається на фінальному етапі оформлення після підтвердження угоди брокером і підпису покупця, безпосередньо перед оплатою.

У застосунку нагадали, що «Дія» не продає облігації напряму, а лише виступає зручним інтерфейсом. Фактично ж операції здійснюються через банки та ліцензованих брокерів. Зазначають, що комісія застосовується незалежно від обраного партнера, адже з січня 2025 року всі транзакції з купівлі облігацій у «Дії» проходять через «Укргазбанк».

У банку своєю чергою пояснили, що плата покриває витрати на обробку платежів, включно з процесингом і підтримкою інфраструктури. Раніше ці витрати компенсувалися коштом установи.

«0,2% – це не прибуток, а фактична собівартість транзакції. Раніше ми покривали її самостійно, однак як державний банк вважаємо, що ці гроші мають працювати на державу», – додали в «Укргазбанку».

Зауважимо, що це не перша спроба запровадити таку комісію. Вперше її намагалися ввести у вересні минулого року, але після критики та через відсутність попереднього інформування рішення – скасували.