Початкова вартість конфіскованого відра становила 7,5 грн

Конфісковане у жителя Тернопільщини відро продали за 51 грн на аукціоні СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном – ред.). Інформація про торги з лотом з’явилася на сайті OpenMarket 31 березня. Аукціон провели 10 квітня. На нього зареєструвалося троє учасників. Початкова вартість конфіскованого відра становила 7 грн 50 коп. Анатолій Кравчик запропонував за нього найбільшу ціну.

Відро у жителя Заліщицької громади Богдана Гав’юка конфіскував Заліщицький районний суд. Про це зазначено на сайті СЕТАМ та в судовому реєстрі. У вироку від 6 квітня йдеться про те, що обвинувачений за допомогою цього відра, лопат та причепа незаконно видобував піщано-гравійну суміш в руслі річки Дністер на території міста Заліщики. Усі ці речі конфіскували, а житель Заліщицької громади отримав іспитовий термін на 1 рік.

Заявки на участь у торгах подали 3 учасники. Аукціон тривав з 9:00 до майже 12:00. За цей час ціна відра зросла у майже 7 разів. Переможцем торгів визнали Анатолія Кравчика, який запропонував 51 грн. Також того ж дня він викупив й інший лот – лопату за 7,5 грн, яку також раніше конфіскували у копача гравію.