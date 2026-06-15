Готель Naciku розташований у Поляниці

На Івано-Франківщині у Поляниці готельний комплекс Naciku продовжив приймати гостей попри заборону Держпродспоживслужби, яку запровадили після отруєння дітей наприкінці травня.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у понеділок, 15 червня, під час дії заборони заклад прийняв групу дітей з Києва. Згодом п'ятеро дітей поскаржилися на погане самопочуття та звернулися по медичну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці травня в готелі Naciku у Поляниці отруїлися школярі з Тернополя – тоді на діарею та блювання скаржилася 21 дитина з 26. Чотирьох школярів медики швидкої допомоги госпіталізували, а в лікарні всім встановили діагноз – гострий гастроентероколіт.

Під час перевірки інспектори виявили порушення вимог щодо безпечності харчових продуктів. Після цього, як повідомляє Держпродспоживслужба, ресторану при готелі на 10 робочих днів заборонили працювати. Попри це заклад продовжив роботу і прийняв групу дітей із Києва. Після скарг на погіршення самопочуття у п'ятьох дітей Держпродспоживслужба провела ще одну перевірку.

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За невиконання розпорядження готелю загрожує штраф у розмірі близько 350 тис. грн. Також адміністрації повторно видали припис усунути порушення у сфері безпечності харчових продуктів. Наразі заклад самостійно припинив роботу харчоблоку до завершення епідеміологічного розслідування.

Нагадаємо, наприкінці травня у готелі Naciku вже стався випадок масового отруєння дітей. Тоді начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук повідомляла, що харчування в закладі забезпечує фізична особа-підприємець. За її словами, підприємець мав бути внесений до Єдиного державного реєстру потужностей операторів ринку харчових продуктів, однак не був там зареєстрований.

Хоча інформація про готель Naciku у YouControl відсутня, з даних Державного земельного кадастру випливає, що ділянка під готельним комплексом належить Олені Йовдій. В документах Івано-Франківської ОВА вона також згадується як особа, пов'язана з діяльністю готелю Naciku («Начіку»).