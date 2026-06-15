У Львівській області буде хмарно, можлива гроза

У вівторок, 16 червня, у Львові та на Львівщині суттєво не потепліє, а штормовий вітер принесе грозу. Детальний прогноз погоди розповіли у Львівському гідрометцентрі.

Як повідомили синоптики, 16 червня погоду визначатиме тил циклону з центром над Фінською затокою.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 5–10°С, вдень 18–23°С тепла.

Прогноз для Львова: у вівторок, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. Температура вночі 7–9°С, вдень 20–22°С тепла, можливі пориви вітру 15–20 м/с, гроза.

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