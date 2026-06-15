Селище перебуває під російськими обстрілами з початку повномасштабного вторгнення

У понеділок, 15 червня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками селище Комишуваха на Запоріжжі. Удар припав на місце видачі гуманітарної допомоги, де зібралися люди, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни здійснили атаку тоді, коли мешканцям Комишувахи, розташованої за близько 35 км від лінії фронту, видавали гуманітарну допомогу.

«Осколкові поранення дістали четверо людей. Їм надана вся необхідна медична допомога», – повідомив Іван Федоров.

Селище Комишуваха розташоване за 35 км від Запоріжжя та розташоване на трасі до Оріхова, який намагаються штурмувати росіяни. До повномасштабного вторгнення там проживало близько 5000 людей.

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Зазначимо, Комишуваха з початку повномасштабного вторгнення регулярно потрапляє під російський вогонь. Спочатку окупанти завдавали ударів з артилерії, а згодом почали застосовувати дрони. Внаслідок російських атак у селищі знищена понад половина всієї забудови, а також припинили роботу всі місцеві підприємства.