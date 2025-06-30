Початкова вартість одного стовбура була 90 грн

На аукціоні СЕТАМ конфісковану в жителя Тернопільщини гілку продали за 1550 грн. Інформація про торги з лотом з’явилася на сайті OpenMarket 20 червня, а вже 30 червня користувач Ірина Антоняк запропонувала найбільшу ціну за один стовбур граба.

Бережанський відділ державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління юстиції оголосив про проведення аукціону на придбання одного стовбура дерева. Початкова вартість лота становила 90 грн. У характеристиці лота зазначили, що гілку конфіскували за рішенням Бережанського районного суду.

Загалом на початок аукціону заявку на участь у торгах подав 31 учасник. Заявку п’яти учасників відхилили через не сплату гарантійного внеску в розмірі 4,5 грн. Аукціону тривав з 9:00 до 18:00. За цей час ціна одного стовбура зросла в 17 разів. Переможцем торгів визнали Ірину Антоняк, яка за гілку запропонувала 1550 грн.

В липні на аукціоні пропонують купити дві гілки береста за 75 грн

Додамо, що це не єдині конфісковані стовбури, які виставили на продаж через аукціон. В Бережанах також на зберіганні є дві гілки породи берест, які пропонують купити за 75 грн. Довжина гілок 6 м, а діаметр стовбура – 8 см. Також на аукціон СЕТАМ виставили конфісковані за рішенням суду три пилки та дві сокири, які оцінили від 45 до 112 грн.