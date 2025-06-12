Жінка в суді свою провину визнала повністю

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував жительку Тернополя за те, що та вдарила таксиста. Водій не захотів везти більше людей в авто, а ніж дозволено правилами дорожнього руху, і висловив свою претензію. Пасажирка накинулася на чоловіка і вдарила його по голові. В суді жінка визнала свою провину.

Інцидент із пасажиркою та водієм служби Uklon стався близько опівночі 6 грудня 2024 року в дворі житлового будинку в Тернополі. Компанія жінок разом з дітьми викликала таксі. Коли водій приїхав на місце, то побачив, що пасажирів є семеро. Оскільки кількість пасажирів перевищує дозволену правилами дорожнього руху, він відмовився їх везти і порадив викликати інший автомобіль. Тоді жінка, яка сіла на переднє сидіння біля водія, вийшла з автомобіля, грюкнувши дверима, і почала кричати на нього. Відтак, підійшовши впритул до водія, вона вдарила його по потилиці.

У суді обвинувачена Оксана Сокальська визнала свою вину. За її словами, вона з компанією друзів після святкування збиралася їхати додому. Коли він відмовився, йому запропонували більше грошей. Проте він все одно не погодився.

«Після цього вона вийшла із автомобіля та гучно закрила передні двері. На що із транспорту вибіг водій та почав до неї кричати і вживати лайливі слова», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 травня.

Після цього жінка не втрималася і вдарила водія по потилиці. Зі слів обвинуваченої, водій у відповідь також вдарив її. Компанія викликала поліцію.

У суді водій додав, що обвинувачена погрожувала йому і говорила, що якщо він їх не відвезе, то вони викличуть ТЦК, а після того вдарила. За його словами, обвинувачена не просила в нього вибачення, а тому він просить суворо її покарати.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винною Оксану Сокальську в побитті таксиста і присудив їй штраф в розмірі 850 грн. Також суд постановив частково задовільнити цивільний позов про відшкодування моральної шкоди і заплатити водію 10 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.