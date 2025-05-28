У Шепетівці місцеву жительку судили за утримання домашньої птиці та облаштування компостного майданчика прямо біля багатоповерхівки. Жінку зобовʼязали перенести курник на щонайменше 15 метрів від будинку. Обвинувачена з цим не погодилася та подала апеляцію, однак рішення залишили без змін.

Як повідомили 28 травня у Хмельницькому апеляційному суді, мешканець багатоповерхівки в Шепетівці звернувся до суду з позовом, в якому просив зобовʼязати власницю сусіднього приватного будинку утримувати домашню птицю подалі від його житла. Жінка облаштувана курник під його вікнами, а поряд – компостний майданчик, куди скидає курячий послід, харчові та інші відходи. За його словами, Держпродспоживслужба виявила порушення, після чого з власницею курника провели профілактичну бесіду, але нічого не змінилося.

Шепетівський міськрайонний суд зобов’язав відповідачку утримувати свійських тварин та домашню птицю на відстані не ближче 15 м, а майданчик для компосту – не ближче 20 м від сусіднього житлового будинку. Проте жінка не погодилась і подала апеляційну скаргу. Вона зазначила, що позивач навіть не проживає у багатоповерхівці, а сама будівля була збудована з порушенням норм.

Втім у Хмельницькому апеляційному суді зауважили, що чоловік зареєстрований у квартирі власниці – його матері, тобто проживає там на законних підставах, й мав право звертатися до суду, а законність будівництва багатоповерхівки – не предмет цього спору. Так, рішення місцевого суду залишили без змін.