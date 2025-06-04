У Хмельницькому судили місцеву жительку, яка разом із чоловіком тікала на автомобілі від співробітників ТЦК. Під час виїзду з двора будинку обвинувачена збила поліцейського. За це в жінки конфіскували BMW. Вона з таким покаранням не погодилася та подала апеляцію, однак рішення залишили без змін.

Як повідомила 4 червня пресслужба Хмельницького апеляційного суду, інцидент стався 11 грудня 2024 року. Старший дільничний офіцер поліції спільно з представниками ТЦК та СП звернувся до чоловіка, якого зустріли у дворі житлового будинку, з вимогою пред’явити військово-обліковий документ та посвідчення особи.

«Той відповів, що залишив документи в автомобілі, та пішов до припаркованого поруч BMW, сів на пасажирське сидіння й зачинився всередині. На неодноразові вимоги показати документи та вийти з машини він не реагував. Згодом підійшла його дружина, сіла за кермо й почала рух. Вона наїхала на правоохоронця, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження», – зазначили в суді.

Хмельницький міськрайонний суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням ним службових обовʼязків), проте закрив кримінальне провадження з конфіскацією автомобіля марки BMW 520.

Таку ухвалу місцевого суду оскаржив адвокат обвинуваченої. Він вказав, що потерпілий поліцейський сам перешкоджав руху BMW, а позбавлення жінки автомобіля суттєво обмежить її можливості для заробітку, забезпечення сім’ї й належної турботи про матір.

Проте апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції законно конфіскував автомобіль, який був знаряддям вчинення злочину. Так, рішення Хмельницького міськрайонного суду залишили без змін.