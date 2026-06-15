Головна будівля Інституту розташована на Чорновола

Фонд державного майна продав майновий комплекс «Львівського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою» за 43,57 млн грн, що майже втричі більше за початкову ставку – 16,5 млн грн. Переможцем торгів стало приватне підприємство «Давид», яке належить колишньому прокурору з Тернополя. Аукціон відбувся 15 червня на майданчику Prozorro.Продажі.

Два інші учасники – ПП «Континент Лайф» та ТОВ «Компанія Пробуд» у фінальному раунді запропонували 21,5 млн та 21,65 млн грн відповідно. Примітно, що ПП «Давид» подало свою заявку ще 12 червня – за три дні до початку аукціону і жодного разу не підвищувало ставку впродовж торгів.

Основним активом майнового комплексу є приміщення в 12-поверховій адміністративній будівлі на проспекті В’ячеслава Чорновола, 4. Водночас будівля не перейшла новому власнику повністю. Інституту належали 47% будівлі – нежитлові приміщення загальною площею 1799,8 м². Ще 878 м² перебувають у спільному користуванні, а саме – частина 1-го поверху та приміщення з 6-го по 12-тий поверхи. Рештою будівлі користується Головне управління статистики у Львівській області.

Водночас, як саме новий власник і нинішні користувачі будівлі розподілятимуть право користування приміщеннями – наразі невідомо.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До складу лота також увійшли приміщення на вулиці Уманській, 25 у Львові. Формально йдеться про гараж площею 653,7 м², однак фактично це частина триповерхової будівлі – приміщення 1-го та частково 2-го поверхів. Решта будівлі площею понад 2,2 тис. м² уже перебуває у приватній власності інших власників, тому покупець – ПП «Давид» також не отримав весь об’єкт повністю.

Адміністративно-виробнича будівля на вулиці Уманській / Фото prozorro

У Дрогобичі новому власнику дісталася адміністративна будівля на вул. Сагайдачного, 22 площею майже 1,3 тис. м², яку використовували для діяльності підприємства, а також окремий гараж на вул. 22 Січня, 40 площею 78,8 м².

Крім того, інститут мав право постійного користування кількома земельними ділянками у Львові та Дрогобичі, однак самі земельні ділянки не були предметом продажу. Після переходу права власності новий власник повинен буде самостійно врегулювати питання землекористування у встановленому законом порядку.

Водночас разом із майном новий власник отримає і борги підприємства. Станом на 31 березня 2026 року кредиторська заборгованість інституту становила 7,9 млн грн. Крім того, майно держпідприємства перебуває у податковій заставі.

За даними YouControl, приватне підприємство «Давид» зареєстроване у Тернополі у 1998 році та спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Керівником і власником компанії вказаний Норайр Аветисян – колишній прокурор. Раніше він фігурував як бенефіціар компанії «ММ-Логістик», яка у 2025 році купила земельну ділянку під будівництво торгових об’єктів у Давидівській громаді Львівщини.

Норайр Аветисян щонайменше з 2015 року працював у прокуратурі Тернопільської області, звідки звільнився у 2020 році. Після цього, як свідчать дані реєстрів, активно розвиває бізнес у сферах будівництва, автосервісу та нерухомості.

Як писав ZAXID.NET, Фонд держмайна виставав майновий комплекс Інституту землеустрою на продаж у травні. Стартова ціна лота становила 16,5 млн грн.

ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» – це державне підприємство у сфері землеустрою, геодезії та кадастру, яке входило до системи Держгеокадастру. Воно займалося розробкою землевпорядної документації, проєктами землеустрою та супроводом земельних питань для державних і приватних замовників. Раніше підприємство планували реорганізувати шляхом приєднання до Тернопільського інституту землеустрою, однак цей процес згодом скасували.