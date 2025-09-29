Йдеться про 5,8 га на території Давидівської громади

Давидівська сільська рада продала землю під будівництво торгових об’єктів за 43,7 млн грн. Ділянку придбала компанія «ММ-Логістик», що належить колишньому тернопільському прокурору Норайру Аветисяну.

Йдеться про ділянку площею 5,8 га, що розташована на території Давидівської сільської ради, уздовж траси Львів – Івано-Франківськ. Ділянка призначена для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Ділянку виставили на продаж 28 серпня зі стартовою ціною 43,7 млн грн. Аукціон провели на платформі «Прозоро. Продажі» 29 вересня. Участь у торгах взяв лише один учасник – ТзОВ «ММ-Логістик», що запропонувало таку ж ціну, як очікувана вартість. Невдовзі Давидівська сільська рада підпише з покупцем году купівлі-продажу.

ТзОВ «ММ-Логістик» зареєстроване у 2018 році у Львові та належить тернополянину Норайру Аветисяну. Судячи з інформації на сайті НАЗК, щонайменше з 2015 року він працював прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області та звільнився у травні 2020 року. Власного майна ані він, ані його родина не декларували.

Прикметно, що фірму «ММ-Логістик» заснували львівські горельєри Ігор та Ірена Машталери. У березні 2024 року серед власників компанії з’явився Норайр Аветисян. Фірма займається техремонтом автомобілів та має у власності 2,5 га землі в Лисиничах.

Натомість на його батька Самвела Аветисяна зареєстроване МПП «Нора», яке вигравало тендери на ремонт і будівництво доріг у Тернополі та Львові. Дружина Норайра Аветисяна Арпіне Грігорян декларувала зарплату в фірмі «Нора».