Магазини «Тано» працюють у трьох областях

Відому мережу продуктових магазинів підозрюють в ухиленні від сплати податків через схему дроблення бізнесу. Йдеться про мережу «Тано», що нараховує понад 100 магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Власник мережі Михайло Липка зареєстрував понад 144 ФОПів, які фактично були найманими працівниками. Про це повідомили в Бюро з економічної безпеки у Чернівецькій області.

Про те, що власник цього бізнесу ухиляється від сплати податків через дроблення бізнесу раніше повідомляв і Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради. Детективи БЕБ 18 грудня заявили про перші результати розслідування.

Правоохоронці встановили, що власник мережі разом із посадовими особами підприємства організували дроблення бізнесу. Реальних працівників оформлювали не в штат, а як ФОПів другої групи. Люди виконували роботу як звичайні наймані працівники та підпорядковувалися одному власнику, але на папері вважалися окремими підприємцями.

За інформацією БЕБ, «чорну» бухгалтерію вели окремі працівники мережі «Тано», які виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти. Це дозволяло розділити один бізнес на багато ФОПів і таким чином не сплачувати податок на прибуток та ПДВ, які мали б сплачуватися офіційно.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Повідомляють також, що власник вже відмовився від схеми дроблення бізнесу, а мережа почала працювати прозоро. Водночас держава отримала понад 10 млн гривень відшкодованих збитків. Правоохоронці працюють, щоб повернути ще близько 10 млн грн в бюджет.

За даними Opendatabot, власником торговельної марки «Тано» є житель Буковини Михайло Липка. Він є приватним підприємцем, який займається роздрібним продажем продуктів. В YouControl також зазначено, що бізнесмен володіє ТОВ «Бук-Фуд», яке зареєстроване місяць тому та має 100 тис. грн статутного капіталу.