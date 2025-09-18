Логістичний комплекс Meest побудують неподалік села Пасіки-Зубрицькі

Поштово-логістична група Meest почала будувати великий логістичний комплекс для власних потреб у південно-східній частині об’їзної дороги Львова. Після відкриття у ньому зосередяться основні компанії групи – «Росан», Meest Пошта, Meest International тощо. Запустити комплекс планують навесні 2026 року.

Логістичний комплекс групи Meest почали зводити у квітні 2025 року у південно-східній частині львівської об’їзної дороги – адміністративно це територія села Кротошин Давидівської громади. Новий логістичний центр будують на ділянці 5,5 га між готельним комплексом «Рафаель» з одного боку та готелем «Копа» і заправкою ОККО – з іншого.

Наразі на ділянці вже частково зведений каркас майбутньої складської будівлі.

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, замовником робіт є ТзОВ «Міст контакт центр». У лютому 2025 року компанія отримала від відділу архітектури Давидівської сільської ради містобудівні умови та обмеження на «будівництво адміністративно-складського комплексу з приміщеннями громадського призначення».

Загальна площа логістичного комплексу становитиме 23,8 тис. м2, з них 20,1 тис. матиме складська будівля, решта – це офіси та допоміжні приміщення. Завершити будівництво планують у квітні 2026 року.

У письмовому коментарі для ZAXID.NET директор Meest Investment Володимир Тимчишин повідомив, що у новому центрі працюватимуть основні компанії групи: «Росан», «Meest Пошта», Meest Cargo, Meest Shopping та Meest International.

«Комплекс буде оснащений сучасними сортувальними лініями та забезпечить повний спектр послуг з прийому, відправки й обробки відправлень та вантажів», – зазначив топменеджер.

Окрім концентрації більшості компаній групи в одному місці, новий центр також матиме таку перевагу як розвантаження транспортної інфраструктури Львова, каже Володимир Тимчишин.

«Щодня діючі склади групи компаній у місті відвідує значна кількість вантажних автомобілів. Після переїзду на об’їзну дорогу цей транспорт не заїжджатиме у Львів, що зменшить навантаження», – повідомив представник Meest.

Водночас у групі Meest не відповіли про вартість інвестицій у новий логістичний центр.

Група Meest була заснована 1989 року, спочатку як радянсько‑канадське підприємство «Міст». Фірма займалася доставкою посилок та грошей від північноамериканської діаспори в Україну.

Нині група працює на ринку поштових послуг різних напрямків, щорічно відправляючи близько 30 млн посилок до понад 70 країн. В Україні Meest має обмежену мережу власних поштових відділень – близько 100, натомість активно співпрацює з партнерами, надаючи можливість отримати посилки у майже 6000 пунктах, зокрема на заправних станціях ОККО, у відділеннях Rozetka, супермаркетах «Сільпо», аптеках тощо.

До складу групи входять понад 100 компаній, зокрема СП «Росан» (міжнародні поштові відправлення), Meest Shopping (доставка покупок з інтернет-крамниць ЄС і США), Meest Cargo (міжнародні вантажні перевезення та митно-брокерські послуги), «Росанбуд» і «Міст Інвестмент» (будівництво), «Міст‑Тур» (туристичні послуги) тощо.

Її власником є львівський підприємець Ростислав Кісіль. Згідно з даними платформи YouControl, у реєстрах він вказаний громадянином Канади з податковим резидентством України.