За старі корпуси бюро у середмісті Львова змагалися 12 компаній

Старе конструкторське бюро «Топаз», що розташоване у середмісті Львова на вулиці Личаківській, 110, продали на аукціоні за 107 млн грн компанії з групи поштового оператора Meest. Торги за ініціативи регіональної філії Фонду державного майна відбулися на платформі «Prozorro. Продажі» у середу, 25 червня. Під час аукціону вартість об’єкта зросла у понад 10 разів.

У торгах за «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз», що займається виготовленням ювілейних монет, нагород та медалей, а також демонтажем списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали, узяли участь 12 претендентів. Здебільшого це були забудовники зі Львова, зокрема компанії екс-податківця Ореста Вітика, родини депутата міської ради Ореста Печенка, родини власників готелю «Львів» Продивусів та інші.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Стартова ціна лоту становила 10,49 млн грн – це оціночна вартість майнового комплексу площею майже 3 тис. м2 без земельної ділянки (земля 0,38 га не оформлена). Під час торгів вартість зросла у 10,2 раза.

Найбільшу ціну за об’єкт запропонувало львівське ТзОВ «Міст Експорт» – 107 млн і 1 грн. Друге місце посіло ТзОВ «Медичний центр Вір Надії Любові» з пропозицією 107 млн грн. У разі відмови переможця від сплати запропонованої суми, друга пропозиція може претендувати на лот.

ТзОВ «Міст Експорт», згідно з даними платформи YouControl, входить до групи компанії Meest – міжнародного поштово-логістичного оператора з доставки по Україні та за кордон. Її заснував львівський підприємець Ростислав Кісіль, вона вже 35 років працює на ринку поштових послуг у різних сегментах і доставляє посилки у понад 90 країн світу – Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки. Ростислав Кісіль вказаний бенефіціаром «Міст Експорт» через кіпрську фірму «Міст Лоджістік Фанд Лімітед».

Переможець торгів має сплатити ще податок на додану вартість, тож фінальна сума від продажу бюро може становити 128,4 млн грн.

ТзОВ «Медичний центр Вір Надії Любові» зареєстроване у Львові на вул. Довженка,11, у 2024 році. Основний профіль – діяльність лікарняний закладів. Компанією одноосібно володіє прописана за цією ж адресою Лілія Крик. У 2017 році вона разом із трьома іншими львів’янками отримала від міської ради кілька земельних ділянок на вул. Зеленій, 184, згодом за цією адресою побудували житловий комплекс від забудовника «Галжитлобуд».

Як писав ZAXID.NET, Львівське державне спеціальне конструкторське бюро «Топаз» було створене 1973 року, раніше воно займалось проєктуванням та виготовленням обладнання для ювелірній галузі. Нині на підприємстві залишилося 13 працівників, його корпуси перебувають у занедбаному стані.

Згідно з умовами продажу, новий власник упродовж шести місяців має зберігати робочі місця, погасити борги бюро, а також не змінювати його основний профіль діяльності.