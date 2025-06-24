Колишнє бюро «Автовантажмаш» було спеціальним підрозділом заводу автонавантажувачів

Занедбаний інженерно-лабораторний корпус колишнього конструкторського бюро «Автовантажмаш» та прибудову до нього виставили на продаж за 1,4 млн доларів. Будівля перебуває у приватній власності, вона розташована на вул. Тараса Шевченка, 323, у мікрорайоні Рясне-2.

Оголошення про продаж старого 12-поверхового лабораторного корпусу та прибудови сукупною площею понад 11,12 тис. м2 з’явилося на початку червня на кількох інтернет-майданчиках, зокрема на сайті Rieltor.ua та в інстаграмі. Як йшлося в описі, майновий комплекс «призначений для експлуатації в якості об’єкта комерційної нерухомості» та «ідеально підходить під реконструкцію для готелю та казино».

Загальна площа 12-поверхової будівлі становить 8,94 тис. м2, прибудови – 2,17 тис. м2.

«Основна споруда є офісного типу, прибудова використовувалася в якості конференцзалу і закладу громадського харчування», – йдеться в оголошенні. На відео, що додане до нього, можна побачити, що будівля перебуває у занедбаному стані та потребує ремонту.

Вартість продажу – 1,4 млн доларів (майже 58 млн грн за курсом НБУ).

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Цей майновий комплекс раніше належав спеціальному бюро «Автовантажмаш» при Львівському заводі автонавантажувачів. Конструкторський підрозділ займався розробкою, створенням та випробовуванням різного наважантажувального транспорту для промисловості, сільського господарства, військової галузі тощо. У 2000 році завод було визнано банкрутом, його наступником стало ЗАТ «Автонавантажувач», проте й воно збанкрутувало 2012 року.

Упродовж 2006-2011 років деякі цехи колишнього заводу опинилися у приватній власності.

Згідно з даними Реєстру майнових прав, 12-поверховий інженерно-лабораторний корпус та прибудова належать ТОВ «Автовантажмаш». Компанія входить до групи NTON львівського підприємця Володимира Терешка. Група володіє готелями «Волтер» та НТОН, бізнесовим центром «Емеральд»на площі Петрушевича та іншими об’єктами. У 2009 році президент Віктор Ющенко нагородив Володимира Терешка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.