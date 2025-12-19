АМКУ наклав штраф на ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК» за управління санаторіями «Поляна» і «Сонячне Закарпаття» без необхідного дозволу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК» зі Львівської області на 1,11 млн грн за «вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції». Компанія влітку виграла державний конкурс на управління двома санаторіями з мінеральними джерелами на Закарпатті, однак не отримала дозвіл керувати ними від АМКУ, як того вимагав закон. Підприємство входить до групи, яку контролюють колишній голова Львівської облдержадміністрації, експрезидент IDS Group Микола Кміть з родиною та співвласник української ІТ-корпорації SoftServe Тарас Кицмей.

Як йдеться в повідомленні комітету, на засіданні 18 грудня колегія після вивчення матеріалів справи ухвалила рішення накласти два штрафи по 559,6 тис. грн на ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК».

У серпні 2025 року компанія після конкурсу отримала від Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в управління два санаторії у Закарпатській області – «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» у селі Поляна. Підставою для штрафу був початок керування рекреаційними об’єктами без «отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна».

Після припису про штраф АМКУ надав дозвіл на керування санаторіями ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК».

Як писав ZAXID.NET, обидва санаторії належать Федерації профспілок через ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». У 2024 році вони були арештовані у справі про незаконний видобуток та продаж мінеральної води, організований профспілковими лідерами, та передані АРМА для пошуку управителя на час розслідування та судів. На територіях санаторіїв є кілька свердловин, з яких видобувають лікувально-столову воду «Поляна Квасова» та «Поляна Купіль».

Офіційно, згідно з даними платформи YouControl, у колі засновників «Інвестиційна компанія «ТВК» є Микола Кміть (20%) та члени його сім’ї Світлана, Дана та Назар Кміті (їхня загальна частка 19,12%), ТОВ «Разан М» Назара Кмітя (7,43%), Андрій Андрійович з Івано-Франківщини (7,3%) – це брат чинного міського голови Надвірної Зиновія Андрійовича, ще компанія «Бі Текнолоджіс Маркет Анштальт» (46,15%) з Ліхтенштейну. Її одноосібним власником є львів’янин Тарас Кицмей, однин з бенефіціарів SoftServe.

Найвідоміші їхні активи – оздоровчі комплекси «Святий Шарбель» і «Мармуровий палац» (обидва – Моршин), курорт «Плай» (Плав’є), виробник сирів та набілу «Мукко».

Тарас Кицмей цьогоріч потрапив до рейтингу 30 найбагатших українців від NV. Його статки редакція оцінила у 228 млн доларів.