Незаконний видобуток мінеральних вод завдав державі понад 644 млн грн збитків

Директора санаторію «Сонячне Закарпаття» Василя Попелича та його заступника, депутата Полянської сільради Юрія Русина підозрюють у незаконному видобутку мінеральних вод зі збитками у понад 644 млн грн. Посадовців взяли під варту, їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 20 лютого, керівники лікувально-оздоровчого закладу, розташованого у Мукачівському районі, упродовж першого півріччя 2024 року незаконно видобули 26 тис. кубометрів мінеральних вод, придатних для лікування та промислового розливу.

«За даними слідства, видобуток здійснювали за межами наданої у користування території надр. Таким чином завдано збитків на понад 644 млн грн», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвищ посадовців, та згідно з матеріалами справи йдеться про заступника директора санаторію «Сонячне Закарпаття», депутата Полянської сільради Юрія Русина та керівника оздоровниці Василя Попелича. Останнього взяли під варту в залі суду та помістили до слідчого ізолятора. Йому визначили розмір застави – 1 млн грн, а також тимчасово відсторонили від займаної посади. Заступника директора також взяли під варту з правом внесення застави.

За незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення за попередньою змовою групою осіб посадовцям загрожує від 3 до 6 років ув’язнення.

Зазначимо, що санаторій «Сонячне Закарпаття», розташований у курортній зоні поблизу села Поляна і є одним з найвідоміших в регіоні. На його території розташований завод з виробництва мінеральних вод «Поляна Квасова». Упродовж року тут проходять лікування і відпочивають більше 10 тис. туристів.