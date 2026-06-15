Аптечній мережі заборонили використовувати назву «Ощад»

Печерський районний суд Києва задовольнив вимоги «Ощадбанку» у справі проти аптечної мережі та заборонив використовувати позначення «Ощад». Про це повідомила пресслужба банку 15 червня. При цьому назви аптечної мережі не вказують, але як свідчить рішення суду від 9 березня 2026 року, мова про «Подорожник» та її суббренд «Ощад Аптека».

Що постановив суд?

Рішенням суду 15 компаній мережі «Подорожник» у різних регіонах України мають припинити використовувати позначення «Ощад» у будь-якій комерційній діяльності. Заборона поширюється на вивіски аптек, рекламу, ділову документацію, продаж фармацевтичних товарів та використання бренду в мережі. Обмеження також поширюється і на власника торговельних марок «Ощад Аптека», зареєстрованих у 2022 році.

Суд визнав недійсними два свідоцтва України на торговельну марку «Ощад Аптека». Відтак, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зобов’язали внести відповідні зміни до державного реєстру.

«Позначення «Ощад» станом на 1 січня 2017 року було добре відомим в Україні як торговельна марка «Ощадбанку» для банківських і фінансових послуг, а використання цього слова аптечною мережею могло вводити споживачів в оману та створювати асоціацію з банком», – постановив суд.

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Як доказ банк подав суду результати соціологічного дослідження 2021 року, згідно з яким, бренд «Ощад» знали 94,3% дорослого населення великих міст, а 91,6% людей асоціювали його саме з «Ощадбанком».

Також за рішенням суду з кожної з 15 компаній мережі стягнуть судовий збір у розмірі 5045 грн, а з власника торговельних марок «Ощад Аптека» – 10 тис. грн.

Зауважимо, що «Ощадбанк» зареєстрував торговельну марку «ОЩАД» у 2003 році, подавши заявку ще у 2001-му. Згодом банк сформував цілу лінійку похідних брендів, серед яких «Ощадбанк», «Ощадбуд», «Ощадавто», «Ощад 24/7», «ОщадPAY» та «Ощад Бізнес».

Мережа аптек «Подорожник», заснована у Львові 1999 року, з 2021-го почала використовувати назву «Ощад Аптека» для частини своїх точок. У 2022 році власник мережі Олександр Федечко оформив на себе два свідоцтва на торговельну марку «Ощад Аптека», які охоплюють товари та послуги у сферах фармацевтики й роздрібної торгівлі.

У березні 2023 року «Ощадбанк» подав позов до аптечної мережі та пов’язаних із нею відповідачів. Судовий розгляд тривав майже три роки.

Станом на лютий 2026 року мережа аптек «Подорожник» (разом із «Здоровою родиною») налічувала близько 2900 точок – це приблизно на 400 більше, ніж у липні 2025 року.