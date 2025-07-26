ТРЦ Gulliver розташований поблизу Палацу спорту у Києві

Банки-кредитори «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» отримали право власності на київський торгово-розважальний центр Gulliver. Причиною стали борги власника ТРЦ. За інформацією Forbes, йдеться про 600 млн доларів боргів. Про це повідомив член наглядової ради «Укрексімбанку» Олександр Бевз, передає у суботу, 26 липня, «Економічна правда».

«Після років боротьби державні "Ощадбанк" та наш "Укрексімбанк" отримали право власності на ТРЦ Gulliver у Києві – як стягнення за борги його власника», – розповів Бевз.

Він зазначив, що операцію з оформлення права власності провели завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

«Ощадбанк» отримав 80% власності, а «Укрексімбанк» – 20%. Наразі банки пропонують орендарям комплексу звернутись до юридичного радника Ощадбанку й переоформити договори. Співрозмовник Forbes в «Укрексімбанку» розповідав, що банки планують продати майно ТРЦ.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року колишня речниця Мінфіну із посиланням на неофіційні джерела повідомляла, що «Ощадбанк» видав компанії «Три О» 460 млн доларів кредиту. Водночас, як зазначила ексречниця, ринкова вартість заставного майна становила «ледь половину від цієї суми».

У 2018 році «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» виставили на продаж право вимоги за кредитами ТРЦ Gulliver. Ціна стартувала з 18,2 млрд грн. Сайт «Наші гроші» опублікував витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно, за яким ТОВ «Три О» боргує «Ощадбанку» 537,2 млн доларів, а «Укрексімбанку» – 137,8 млн доларів.

У квітні 2024 року ТРЦ Gulliver арештували через несплату боргів, а вже в червні Шевченківський райсуд Києва передав майно ТРЦ в управління АРМА. На початку 2025 року на Prozorro провели аукціон з відбору управителя для ТРЦ, але відхилили кандидатури всіх учасників.

Хоч офіційно власником ТРЦ Gulliver була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка, але справжнім власником комплексу вважають бізнесмена Віктора Поліщука. За інформацією Forbes, він надав особисту поруку за кредитом. Журналісти «Схем» опублікували розслідування щодо структур бізнесмена Віктора Поліщука. Зокрема, й ТОВ «Три О». Компанії впродовж 2022 року не повертали борги держбанкам через «фінансові труднощі», але скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.

Додамо, що ТРЦ Gulliver розташований поблизу Палацу спорту. Комплекс об'єднує дві вежі бізнес-центру категорії «А» та ТРЦ на десять поверхів. Найвища вежа ТРЦ має 33 поверхи та сягає 141 метр. Площа комплексу становить 157,4 тис. м².