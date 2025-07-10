Власник будівельної фірми не заплатив податки за ремонт у 56 квартирах

На Закарпатті власник будівельної компанії відшкодував до бюджету 3,7 млн грн несплачених податків. Це дозволить йому уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 10 липня, засновнику підприємства, що спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків, оголосили підозру за ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків).

«Маючи доступ до особистих ідентифікаційних даних власників нерухомості, підозрюваний забезпечив виконання чистових ремонтів у 56 квартирах новобудови. Проте кошти, отримані за ці роботи, він у податковій декларації не відобразив. Це дало йому можливість ухилитися від сплати понад 3,7 млн грн податків та військового збору», – зазначили правоохоронці.

У ході досудового розслідування бізнесмен добровільно повернув до бюджету усю суму несплачених податків. Через це ТУ БЕБ у Закарпатській області відправило до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.