Запустити вітроелектростанцію планують восени 2025 року

«Ощадбанк» уклав кредитну угоду з ТОВ «Вітряний парк Нижні Ворота-7» для будівництва ВЕС з двох вітроустановок, загальною потужністю 10,4 МВт у Мукачівському районі. Сума кредиту – 10,9 млн доларів.

Як повідомили у пресслужбі банку 4 вересня, договір уклали на 8 років. Кредит реалізується з застосуванням програми розподілу ризику ЄБРР на суму 4 млн доларів.

«Особливість реалізації проєкту в тому, що “Ощадбанк” надає кредит новоствореній компанії, яка ще не має результатів діяльності й не надає заставного майна, крім об’єкта інвестування. Вітроенергетичні турбіни, які зобов’язалась виготовити “Френдлі Вінд Технолоджі” для “Вітряного парку Нижні Ворота-7”, є основою, на якій базується кредитна угода», – зазначив заступник голови правління «Ощадбанку» Юрій Каціон.

Запустити ВЕС планують восени 2025 року. Загалом за таким механізмом планується побудувати 8 вітропарків, загальною потужністю понад 80 МВт.

Нагадаємо, на Закарпатті планують побудувати понад 200 вітряків загальною потужністю до 1,5 ГВт. Для будівництва обрано полонини Руна, Красна та Апецька, гори Гостра і Лютянська Голиця, Вододільний хребет та Свидовецький масив.