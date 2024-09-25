Полонина Апецька розташована поблизу Свидовецького хребта

Дубівська селищна рада дозволила ТОВ «УК Вітряні парки України» почати розробку детального плану території для будівництва ВЕС на території Тячівського району. Вітряки планують встановити на полонині Апецька, поблизу Свидовецького хребта.

Як йдеться у рішенні Дубівської селищної ради, прийнятому 30 серпня, після розробки детального плану території, в селі мають провести громадські слухання щодо будівництва вітрової електростанції. Після цього документ винесуть на сесію.

Розроблятиме проект «Управляюча компанія Вітряні парки України», підприємство якої – ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» – вже запустило перший вітряк у Нижніх Воротах, на кордоні Закарпатської та Львівської областей, та отримало дозвіл на будівництво 30 вітряків на полонині Руні.

За інформацією природоохоронної спільноти «Save Пікуй», ВЕС у Тячівському районі планують розмістити теж на полонині. Йдеться про Апецьку – вершину, висотою 1512 м, поблизу Свидовецького хребта.

«Звертаємо увагу місцевих мешканців, що під час розробки детального плану території відбуватимуться громадські слухання. Це перший етап, де ви зможете не тільки отримати інформацію, а й перешкодити забудові полонини Апецька, відхиливши проект ДТП», – йдеться у дописі природоохоронців.

Нагадаємо, проект з будівництва ВЕС у Карпатах реалізовує ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». Загалом у різних районах планують збудувати вітроелектростанції, загальною потужністю понад 500 мегават. Співфінансуватиме зведення сотні вітротурбін державний «Ощадбанк». Власниками ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» є мешканка Києва Раїса Кобилянська та мешканець Краматорська Владислав Єременко.