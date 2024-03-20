За словами заступника голови «Ощадбанку», президент та уряд підтримують виробництво вітряків українською компанією

«Ощадбанк» візьме участь у фінансуванні зведення на заході України сотні вітротурбін, загальною потужністю 520 МВт. Проект втілюватимуть з компанією ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі», яка будує вітряки у Карпатах.

Як повідомив у середу, 19 березня, заступник голови правління «Ощадбанку» Юрій Каціон, президент та уряд підтримують виробництво вітряків українською компанією. Окрім державного банку, зведення вітряків також фінансуватимуть комерційні компанії та приватні інвестори.

«Наш партнер – це національний виробник вітроенергетичного обладнання. Про важливість підтримки яких говорив Президент і представники Уряду на презентації платформи «Зроблено в Україні». Зиск від реалізації проекту також отримують й громади, які одержать нові робочі місця, частку доходу від продажу електроенергії та суттєвий обсяг додаткових податків у місцеві бюджети», – написав у Facebook Юрій Каціон.

Нагадаємо, ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» має намір збудувати в Карпатах вітроелектростанції, загальною потужністю понад 500 мегават. Перший вітряк – на межі Закарпатської та Львівської областей – встановили у січні. ВЕС у Нижній Воротах матиме потужність 80 МВт. Ще 30 вітряків загальною потужністю 150 МВт планують розмістити на 18 гектарах полонини Руни. Будівництво ВЕС на території Тур’я-Реметівської громади викликало резонанс у суспільстві, адже полонина є відомим туристичним магнітом регіону.