Вітряки планують звести на Вододільному хребті

Депутати Жденіївської селищної ради дозволили ТОВ «Вітряний парк «Верховинський» виготовити документацію для поділу державних земель запасу, загальною площею 240 га. Рішення ухвалили на сесії селищної ради у п’ятницю, 15 серпня.

Йдеться про територію Вододільного хребта, розташованого на межі Закарпатської та Львівської областей.

Окрім відведення землі на північ від сіл Розтока, Кічерний, Перехресний та Буковець, депутати дозволили енергетичній компанії провести інженерно-геологічні вишукування на горі Гостра (1405 м).

«Ці гори формувались мільйон років, але їх мають намір знищити за один сезон, ймовірно у 2026 році, але може і скоріше. Це не вкладається в голові, як ми всі могли допустити до такого стану речей, до такого абсурду», – зазначили в громадській організації «Save Пікуй», активісти якої були присутніми на сесії в Жденієві.

Гора Гостра розташована поруч з Полониною Руна. Фото Вікіпедії

За надання дозволу ТОВ «Вітряний парк «Верховинський» на виготовлення документів на землю проголосували 12 з 17 депутатів присутніх на сесії. Це дві ділянки сільськогосподарського призначення, площею 216 га та 13 га, які є землями запасу держави.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Вітряний парк «Верховинський» управляється за рахунок інвестиційного фонду «Вітряних парків України», що належать екснардепу Максиму Єфімову та Едуарду Мкртчану. Загалом «Вітропарки України» планують побудувати на Закарпатті понад 200 вітряків загальною потужністю до 1,5 ГВт. Для будівництва обрано полонини Руна, Красна і Апецька, гори Гостра і Лютянська Голиця, Вододільний хребет та Свидовецький масив.