На Полонині Руна хочуть розмістити 30 вітряків

Для зведення фундаменту під вітрові турбіни на Полонині Руна не потрібно висновку оцінки впливу на довкілля. Про це зазначено в акті Держекоінспекції Закарпатської області, оприлюдненому Українською природоохоронною групою 15 липня.

Як йдеться у документі, складеному держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища, фундаменти під ВЕС на Полонині Руна, які зводить на чотирьох ділянках компанія «Вітряний парк Полонина Руна-1» є об’єктами будівництва з «класом наслідків СС1» і, згідно з законодавством, їх будівництво не підлягає оцінці впливу на довкілля.

«Право на забудову земельної ділянки реалізовується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки, відповідно до вимог містобудівної документації», – йдеться в акті Держекоінспекції.

Фото Ані Семенюк

У відомстві зазначають, що у майбутньому «Вітряний парк Полонина Руна-1» все ж має розробити дозвільні документи на встановлення вітротурбіни, монтаж якої розглядається як будівництво, що потребує оформлення та здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

Нагадаємо, у травні 2025 року на Полонину Руна завезли будівельну техніку, яка почала рити котлован під фундамент майбутньої вітроелектростанції. Після початку будівельних робіт правоохоронці відкрили кримінальну справу, а скаргу природоохоронців розглянули на засіданні при Державній інспекції архітектури і містобудування.

Для зведення 30 вітряків на Полонині Руна депутати Тур’є-Реметівської сільської ради виділили 15 га землі. Проєкт з будівництва ВЕС реалізовує управляюча компанія «Вітряні парки України», що належить екснардепу Максиму Єфімову, який у 2023 році достроково склав депутатський мандат, та Едуарду Мкртчану – сину колишнього директора однієї з найбільших корпорацій України — «Індустріального союзу Донбасу», половина акцій якого належала російським інвесторам.