Активісти нарахували на Полонині Руна 17 одиниць важкої техніки

Прокуратура досліджує законність земляних та будівельних робіт на території Полонини Руна поблизу села Липовець Ужгородського району. Про це повідомили в організації Save Пікуй у п’ятницю, 23 травня.

Як йдеться в листі прокурора Перечинського відділу Василя Махинця, оприлюдненому природозахисниками, справу відкрили за ч.1 ст.239-1 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння поверхневим шаром земель, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, 9 квітня представники Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) зафіксували будівельні роботи на схилах Полонини Руна поблизу села Липовець. Активісти нарахували 17 одиниць важкої техніки – самоскидів, грейдерів, екскаваторів, катків та підйомних кранів, які знімали ґрунт для влаштування котловану під фундамент майбутньої вітроелектростанції.

6 травня скаргу природоохоронців про початок будівництва ВЕС на Полонині Руна без висновку з оцінки впливу на довкілля розглянули на засіданні при Державній інспекції архітектури і містобудування.

«На комісії представник забудовника – ТОВ «Вітряний парк Турянський» – не заперечив факту здійснення робіт. Повідомив, що фундамент там є і його висота – 0 м. Але аргументував, що, мовляв, будівництво фундаментів під вітроустановки – це зовсім не складова будівництва ВЕС, і тому оцінка впливу на довкілля їм не потрібна», – зазначили в Українській природоохоронній групі.

Зазначимо, що 22 січня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів призупинило розгляд документів, поданих компанією «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля для ВЕС на Полонині Руна. Документи не розглядатимуть, поки Закарпатський окружний суд розглядає позов ЕПЛ до Тур’є-Реметівської сільської ради. Активісти вимагають скасувати рішення депутатів сільради від 23 травня 2024, яким вони дозволили зведення на гірському хребті Полонина Руна 30 вітряків.