ТОВ «Вітряний парк Турянський» почав зводити фундамент майбутньої ВЕС на Полонині Руна

Депутати Тур’є-Реметівської сільської ради дозволили ТОВ УК «Вітряні парки України» розробити проєкти землеустрою для 28 земельних ділянок. Рішення ухвалили на засіданні сесії 27 травня, повідомили в природозахисній організації Save Пікуй.

Йдеться про землі запасу сільськогосподарського призначення Тур’є-Реметівської сільради, площею 15,6 га. Після зміни їх цільового призначення для розміщення, будівництва та обслуговування споруд енергогенеруючих підприємств, ділянки передадуть в оренду ТОВ УК «Вітряні парки України».

За інформацією природозахисників, виділена земля стане місцем для зведення 26 із 30 вітряків майбутньої ВЕС на Полонині Руна, яке депутати Тур’є-Реметівської сільради погодили у травні 2024 року.

На 28 ділянках Тур'є-Реметівської сільради збудують 26 вітряків

«Проєкти землеустрою для 4 земельних ділянок, де наразі будують фундаменти під вітряки, зі зміною цільового призначення та передачею їх в оренду ТОВ «Вітряний парк Турянський», затвердили ще у вересні минулого року», – зазначили в Save Пікуй.

Нагадаємо, ТОВ «Вітряний парк Турянський» почав зводити фундамент майбутньої ВЕС на Полонині Руна без висновку з оцінки впливу на довкілля, після чого правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Міндовкілля призупинило розгляд документів, поданих забудовником на час, поки Закарпатський окружний суд розглядає позов ЕПЛ до Тур’є-Реметівської сільської ради. Активісти вимагають скасувати рішення депутатів сільради від 23 травня 2024, яким вони дозволили зведення на гірському хребті Полонина Руна 30 вітряків.