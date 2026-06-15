Пустомитівський районний суд, у вівторок, 9 червня, визнав винним водія вантажівки ТзОВ «Віан-сервіс-груп» Володимира Фрашкевича у смертельній ДТП та призначив йому чотири роки позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від увʼязнення, змінивши покарання на два роки випробовувального терміну.

Як вказано у вироку, аварія сталася 5 грудня 2025 року в селі Ямпіль на Львівщині. Керуючи вантажівкою Volvo FM, Володимир Фрашкевич рухався населеним пунктом зі швидкістю близько 90 км/год, що значно перевищує дозволену. Крім того, водій не зупинився на червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя, де зіткнувся з Volkswagen Tiguan.

Унаслідок аварії водій легковика загинув на місці, а пасажир Volkswagen отримав тяжкі травми.

У суді Володимир Фрашкевич визнав свою провину та зазначив що має намір виплатити компенсацію родині загиблого. Яку саме суму він планує відшкодувати, у матеріалах справи не зазначено.

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Суддя Дмитро Кукса призначив Володимиру Фрашкевичу чотири роки вʼязниці та на два роки позбавив права керувати транспортними засобами. Водночас суддя змінив тюремне покарання на два роки випробовувального терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.